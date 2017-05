Emmanuel Macron a choisi son premier ministre

PARIS - Le président français Emmanuel Macron a choisi Édouard Philippe comme premier ministre.

M. Philippe est un parlementaire de 46 ans peu connu du public. Il est membre du Parti républicain, une des formations politiques traditionnelles qui a été malmenée par l'élection de M. Macron.



La nomination de M. Philippe renforce l'image de jeunesse que M. Macron veut donner à son gouvernement, en plus de démontrer qu'il tient parole en plaçant le pays entre des mains nouvelles.



L'annonce a été faite lundi par le secrétaire général de La République en marche, Alexis Kohler, au palais de l'Élysée.



M. Philippe est un avocat de formation, le maire de la ville normande du Havre depuis 2010 et l'auteur de romans politiques à suspens. Il est aussi un proche de l'ancien premier ministre Alain Juppé, qui avait brigué la présidence avant de mordre la poussière lors des élections primaires.



M. Philippe avait agi comme porte-parole de la campagne de M. Juppé. Il s'était rallié à François Fillon après la défaite de M. Juppé, avant de démissionner quand M. Fillon s'est retrouvé dans la mire des procureurs dans une affaire d'emplois fictifs dont auraient profité des membres de sa famille.



M. Philippe a aussi travaillé comme directeur des affaires publiques du groupe nucléaire français Areva entre 2007 et 2010.



Le choix de M. Macron a rapidement été décrié par l'extrême droite de Marine Le Pen et l'extrême gauche de Jean-Luc Melenchon.



M. Macron s'est également rendu lundi en Allemagne, où il a été accueilli à la chancellerie par Angela Merkel. Plusieurs badauds, dont certains qui agitaient le drapeau européen, s'étaient déplacés pour le saluer.



Ce déplacement témoigne de son désir, annoncé pendant la campagne, de revigorer et de renforcer l'Union européenne. Il a déclaré dimanche que «nous aurons besoin d’une Europe plus efficace, plus démocratique, plus politique, car elle est l’instrument de notre puissance et de notre souveraineté. J’y œuvrerai».



L'Allemagne compte sur M. Macron pour faire de la France une puissance économique et politique au sein d'une Union européenne empêtrée dans un divorce complexe avec le Royaume-Uni. Après le départ de Londres en 2019, Paris sera le seul membre de l'UE à disposer d'armes nucléaires et d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies.



Mme Merkel est chancelière de l'Allemagne depuis 12 ans et M. Macron sera le quatrième président français avec qui elle aura à collaborer.