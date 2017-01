(98,5 FM) - La mère d'une Québécoise détenue aux Bahamas pour avoir prétendument eu une relation sexuelle avec un adolescent de 15 ans dit que sa fille tient bon malgré tout.

Karine Gagné, une jeune mère de trois enfants âgés de 3,4 et 5 ans de Bécancour, aurait couché avec Américain de 15 ans sur un bateau de croisière plus tôt ce mois-ci aux Bahamas. Le jeune homme, assez grand et barbu, lui aurait plutôt dit qu'il avait 18 ans.

Elle fait face à une accusation d'agression sexuelle.

«Elle est forte, a expliqué sa mère, Chantale Auclair, au micro de Paul Houde. Elle s’accroche en pensant à ses enfants. Elle a rencontré d’autres personnes fortes en prison qui lui remontent le moral.»

Selon Chantale Auclair, qui s'est rendue aux Bahamas pour visiter sa fille, elle n'a pas agressé sexuellement le jeune homme. C'est plutôt la mère de ce dernier qui a porté plainte.

«Les deux étaient consentants. Dans la déposition, ils ont dit la même chose chacun de leur côté.»

Karine Gagné sera de retour en cour le 3 février.

Dans le but de l'aider financièrement pour sa défense - la jeune mère occupait deux boulots à temps partiel pour joindre les deux bouts - la famille a mis sur pied une campagne de sociofinancement.