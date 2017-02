Elle fraude deux aînées pour plus de 20 000$

(Cogeco Nouvelles) - Une préposée aux bénéficiaires de 21 ans a été arrêtée par le SPVM, mercredi, et est accusée d'avoir fraudé deux personnes âgées pour plusieurs milliers de dollars.

Les enquêteurs croient que Krystal Jasmine Bullock aurait fait d’autres victimes. La suspecte travaillait à domicile et en milieu hospitalier. En effectuant ses tâches, la suspecte a volé les cartes bancaires de deux dames âgées de 79 et 81 ans. Elle a fait plusieurs achats et avances de fonds, totalisant des dépenses de plus de 20 000 $. Une perquisition a eu lieu au domicile de l'accusée où plusieurs effets obtenus frauduleusement ont été saisis.

La femme doit revenir en cours le 29 mars prochain. Elle fait face à des accusations de fraude de plus de 5000 $ et de vol de carte de crédit.