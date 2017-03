Dur coup pour Donald Trump

WASHINGTON - Les leaders républicains de la Chambre des représentants ont reporté un vote sur leur réforme de la loi sur les soins de santé qui devait avoir lieu plus tard jeudi.

L'avenir du projet de refonte de la loi mis de l'avant par l'administration Trump semblait de moins en moins reluisant au fur et à mesure qu'avançait la journée de jeudi, malgré les négociations entreprises entre Donald Trump et les conservateurs réfractaires.

Un haut placé du Parti républicain a indiqué que le vote serait reporté. Il s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat afin de pouvoir parler librement des discussions internes.

Les représentants républicains doivent se rencontrer derrière des portes closes, jeudi soir, pour discuter de la suite des choses.

Le report du vote donne un dur coup à Donald Trump et au président de la Chambre des représentants, Paul Ryan. Il survient le jour du septième anniversaire de la signature, par l'ancien président Barack Obama, de la Loi sur la protection des patients et les soins abordables - surnommée Obamacare -, sept années lors desquelles les élus républicains ont constamment promis de l'abroger.

Ces promesses leur ont d'ailleurs permis de garder le contrôle de la Chambre et du Sénat et de prendre le pouvoir à la Maison-Blanche, mais alors qu'est finalement arrivé le moment de vérité, plusieurs d'entre eux ont choisi de reculer.

Le président du House Freedom Caucus - un groupe de représentants républicains plus conservateurs -, Mark Meadows, avait déclaré qu'il n'y avait pas eu d'entente après que ses collègues et lui eurent rencontré le président dans l'espoir qu'il accepte de réduire encore davantage les exigences imposées aux sociétés d'assurance, dans la nouvelle version de la loi.

Le projet de refonte mettrait fin aux pénalités fiscales imposées, en vertu de l'Obamacare, aux citoyens qui n'adhèrent pas à un régime d'assurance, en plus de retirer l'accès au programme public Medicaid pour les gens à faibles revenus. Il offrirait des crédits d'impôt afin d'aider les gens à payer leurs frais médicaux, mais serait moins généreux que ne l'est la loi signée par Barack Obama. Il permettrait par ailleurs aux sociétés d'assurance d'augmenter leurs frais pour les assurés plus âgés et réduirait les hausses de taxes que la loi de M. Obama imposait aux individus aux revenus élevés et aux entreprises de l'industrie des soins de santé.

La nouvelle mesure mettrait également fin au financement fédéral aux cliniques Planned Parenthood pendant un an, ce qui rebute aussi certains républicains modérés.

Plusieurs républicains modérés se sont montrés hésitants devant des projections du bureau du budget du Congrès américain, une agence non partisane, indiquant que 24 millions d'Américains perdraient leur assurance au cours de la prochaine décennie et que de nombreux citoyens à faibles revenus et personnes âgées devraient débourser davantage pour être assurées.