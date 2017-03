Double attentat à Damas: au moins 46 morts

Photo: The Associated Press

Photo: The Associated Press

BEYROUTH - Au moins 46 personnes ont été tuées dans un double attentat commis samedi dans la capitale syrienne, Damas, près de tombeaux sacrés fréquentés par des chiites.

La plupart des victimes sont des Irakiens, ont indiqué les autorités syriennes et irakiennes. L'Observatoire syrien des droits de la personne (OSDH) évalue le nombre de morts à 46, mais les responsables gouvernementaux confirment de leur côté la mort d'au moins 40 personnes.

Plus de 120 personnes ont aussi été blessées.

La double attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les combattants de Daech (le groupe armé État islamique) ont néanmoins déjà ciblé des tombeaux religieux fréquentés par des chiites par le passé, dans la capitale syrienne comme ailleurs.

La télévision officielle a diffusé des images de l'attentat de samedi sur lesquelles on peut voir les rues gorgées de sang et plusieurs autobus endommagés dans une espèce de stationnement, ou les déflagrations seraient survenues près du cimetière de Bab al-Saghir.

Ce cimetière est l'un des plus anciens de Damas et plusieurs leaders religieux de renom y ont été enterrés. Le ministre de l'Intérieur syrien, Mohammed al-Shaar, a rendu visite aux blessés qui étaient soignés dans un hôpital local. Il a indiqué que 40 personnes ont été tuées dans le double attentat et 120 autres blessées. Il a affirmé que des civils avaient été touchés, notamment des visiteurs arabes qui visitaient la zone abritant les tombeaux sacrés.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères irakien, Ahmed Jamal, a de son côté indiqué que des autobus qui transportaient des pèlerins irakiens ont été touchés par les explosions.

Une équipe d'intervention d'urgence a été formée pour procéder à l'identification et au transport des morts et des blessés, a ajouté M. Jamal.

Dans un communiqué, le porte-parole invite la communauté internationale à «condamner ce crime terroriste haineux».

La cause des explosions demeurait nébuleuse, samedi, alors que plusieurs reportages faisaient état d'informations contradictoires. L'agence de presse officielle SANA a indiqué que les explosions venaient de bombes qui avaient été placées près du cimetière et avait tué au moins 33 personnes.

La chaîne libanaise Al Manar TV citait de son côté des responsables syriens affirmant qu'un double attentat suicide était à l'origine des explosions. Les deux kamikazes se seraient fait exploser à 15 minutes d'intervalle, précise pour sa part l'organisation médiatique des combattants du Hezbollah.

L'OSDH soutient de son côté que la première explosion est le fait d'un attentat suicide, mais ne pas savoir exactement quelle cause est à l'origine de la seconde.