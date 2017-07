Donald Trump s'en prend à nouveau au New York Times

(Cogeco Nouvelles) - Donald Trump a accusé aujourd'hui le New York Times d'avoir fait échouer une tentative des États-Unis de tuer le chef du groupe État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi.

Sur son compte Twitter, le président américain a écrit qu'il y voyait là un exemple de «l'agenda malsain du quotidien en matière de sécurité nationale».

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security