Donald Trump s'en prend à nouveau au maire de Londres (vidéo)

(98,5 FM) - Au lendemain de l'attentat du pont de Londres qui s'est déroulé samedi soir, le président américain Donald Trump a suscité la controverse en s'attaquant au maire de Londres, Sadiq Khan, sur les réseaux sociaux.

Quelques heures après l’attentat du pont de Londres qui a fait sept victimes et 36 blessés, le maire de la capitale du Royaume-Uni, Sadiq Khan a effectué un point de presse dans lequel il a dit à ses concitoyens qu’ils ne devaient pas s’alarmer s’ils voyaient plus de surveillance policière dans les rues de la ville après cet attentat.

«Mon message aux Londoniens et aux touristes de notre belle et grande ville est de demeurer calme et vigilant aujourd’hui. Vous allez voir une surveillance policière accrue aujourd’hui, incluant des agents armés et des policiers en uniforme. Il n’y a pas de raison que cela vous alarme. Nous sommes la ville la plus sécuritaire au monde…»

Voici le message du maire Khan qui est de confession musulmane:

We are all shocked and angry today - but this is our city. We will never let these cowards win and we will never be cowed by terrorism. pic.twitter.com/kcosumkdCR — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 4 juin 2017

Trump décoche une flèche au maire

Peu de temps après le point de presse du maire Khan, Donald Trump a publié une série de messages twitter accusant notamment le maire de Londres de ne pas prendre au sérieux la menace terroriste.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 juin 2017

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 juin 2017

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 juin 2017

«Tout ce que les États-Unis peuvent faire pour aider le Royaume-Uni, nous le ferons. NOUS SOMMES AVEC VOUS. QUE DIEU VOUS BÉNISSE!», a-t-il d'abord écrit.

«Au moins 7 morts et 48 blessés dans un attentat terroriste et le maire de Londres dit qu'il n'y a "pas de raison d'être alarmés!"», a-t-il ajouté.

«Nous devons cesser d'être politiquement corrects et nous mettre au travail sur la sécurité pour nos concitoyens. Si nous ne sommes pas malins, cela ne fera qu'empirer», a encore écrit le président américain.

Hors contexte

Le porte-parole du maire de Londres a aussitôt dénoncé un «tweet mal informé qui sort délibérément de leur contexte» les propos tenus par Sadiq Khan.

«Le maire est occupé (...) avec la police, les services d'urgence et le gouvernement pour coordonner la réponse à cet acte terroriste horrible et lâche (...). Il a mieux à faire que de répondre à Donald Trump», a-t-il dénoncé dans un communiqué.

Propos dénoncés

Même l'ancien vice-président américain Al Gore a rabroué Donald Trump.

«Je pense qu'avec une attaque terroriste de cette envergure, ce n'est pas le moment de critiquer un maire qui essaie d'organiser la réponse de sa ville à l'attentat», a-t-il dit sur CNN.

Même son de cloche du côté de l'ambassade américaine à Londres.

I commend the strong leadership of the @MayorofLondon as he leads the city forward after this heinous attack. – LLukens 3/3 https://t.co/p4dDZuCpyO — U.S. Embassy London (@USAinUK) 4 juin 2017

«Je souligne le leadership du maire de Londres au moment où il conduit la ville après cet attentat odieux».

Trump récidive

Lundi, alors qu'une cérémonie rendant hommage aux victimes avait lieu à Londres, Donald Trump en a rajouté une couche en publiant un autre message sur Twitter.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 juin 2017

«Excuse pathétique du maire de Londres Sadiq Khan qui a certainement dû réfléchir rapidement pour arranger son affirmation ''Pas de raison de s'alarmer''. Les médias travaillent fort pour le vendre.»