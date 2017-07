Donald Trump menace à nouveau les républicains

(Cogeco Nouvelles) - Le président américain a une fois de plus exprimé sa colère vis-à-vis les républicains, dimanche.

Dans une série de micro-messages qu’il a publiés sur son compte Twitter dimanche soir, Donald Trump a accusé les républicains de «faire trop peu pour protéger leur président».

Le 45e président américain s’est plaint de l’appui trop ténu de certains républicains, affirmant que ceux-ci «sont allés trop loin sur mon dos».

Il semble que c’est la difficulté à faire annuler l’Obamacare qui soit à l’origine de cette plus récente frustration présidentielle.

«Si les républicains n'abandonnent pas et ne remplacent pas la désastreuse loi Obamacare, les répercussions seront bien supérieures à celles qu'ils pensent!».

La semaine dernière, Trump avait menacé les sénateurs républicains qu’ils ne pourraient pas quitter Washington pour leurs vacances estivales s’ils ne parvenaient pas à adopter son projet de loi sur la santé.

It's very sad that Republicans, even some that were carried over the line on my back, do very little to protect their President.