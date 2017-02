Donald Trump est-il un président paresseux?

(Cogeco Nouvelles) - Depuis qu'il est devenu le 45e président des États-Unis, Donald Trump a passé le quart de son temps en Floride, à son luxueux club de golf privé avec vue sur la mer.

Donald Trump est devenu le 45e président américain le 20 janvier dernier lors de sa cérémonie d’assermentation à Washington.

Du 20 janvier au 20 février 2017, Trump a cumulé 744 heures à titre de président des États-Unis. Le journaliste du Washington Post, Philip Bump a décortiqué le nombre d’heures que Donald Trump a passé au boulot vs celui où il publie des messages sur Twitter ou joue au golf.

Trump apprécie la Floride

Selon le journaliste du Washington Post, Donald Trump a passé le quart de son temps en Floride, à son luxueux club de golf privé avec vue sur la mer, le club Mar-a-Lago, situé à Palm Beach.

Évidemment, il y a reçu le premier ministre japonais en visite officielle, mais il y joue aussi beaucoup au golf.

C’est assez surprenant de la part de Donald Trump qui ne se gênait pas pour critiquer Barack Obama lorsque ce dernier jouait au golf.

En août dernier, il avait dit : «Je vais travailler pour vous. Je n’aurai pas le temps de jouer au golf.»

En un mois à la présidence, Trump a déjà joué au golf à six reprises, dont cinq parties de 18 trous.

Embarrassée par le temps que Donald Trump passe sur les verts de golf, son administration avait essayé de minimiser le nombre d’heures qu’il y avait passé en fin de semaine dernière disant qu’il n’avait joué que quelques trous samedi et dimanche. Cette affirmation s’est révélée être fausse après qu’un blogue eut été publié affirmant qu’il avait joué deux rondes de golf de 18 trous avec le golfeur professionnel Rory McIlroy.

Voici d’autres révélations du Washington Post :

-Rencontres avec ses conseillers aux Renseignements : 6 heures

-Conférences de presse : 4 heures

-Signatures de décrets : 6 heures

-Rencontres ou appels téléphoniques avec dirigeants étrangers : 21 heures

-Rencontres avec des divers groupes : 14 heures

-Temps passé à publier des messages sur Twitter : 18 heures

-Temps passé à bord de Air Force One et Marine One: 16 heures

-Travail (autres): 221 heures

-Temps non travaillé: 399 heures

-Golf: 25 heures

(Source: Washington Post)