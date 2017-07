Donald Trump commente le physique de la première dame française (vidéos)

(Cogeco Nouvelles) - Reçu par le président français Emmanuel Macron, Donald Trump a été fidèle à lui-même en commentant le physique de la première dame, Brigitte Macron.

À sa première visite officielle en France, le président américain et son épouse, Melania, ont été reçus par le président français Emanuel Macron et son épouse, Brigitte, jeudi.

Lors des présentations, il y a eu une autre poignée de main un peu spéciale entre le président Trump et la première dame française.

Puis, Trump n'a pu s'empêcher de commenter le physique de Brigitte Macron qui se trouvait juste à côté de Melania.

«Tu as une bonne forme physique», lui a-t-il dit avant de se retourner vers Emmanuel Macron pour ajouter : «Elle est en super forme physique. Une beauté, n’est-ce pas?»

Trump tells the First Lady of France, Brigitte Macron: “You’re in such good shape … beautiful”pic.twitter.com/tKCzX15cPl