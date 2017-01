Donald Trump au pouvoir: à quoi s'attendre? (vidéo)

(98,5 FM) - Donald Trump sera assermenté comme 45e président des États-Unis ce vendredi devant une foule entassée sur le National Mall de Washington DC. Les yeux de la planète entière seront tournés vers l'événement, mais surtout vers le discours d'investiture du nouveau président.

Le magnat de l’immobilier est reconnu pour modifier fréquemment ses promesses électorales en tempérant certains de ces propos.

Avant sa déclaration officielle au peuple américain, voici quelques-uns de ses engagements :

1-S’attaquer à la corruption à Washington

La corruption est un mot que Donald Trump a très souvent associé à son adversaire, Hillary Clinton, et son entourage. Selon lui, les lobbyistes, banquiers et amis des politiciens « de carrière » pourrissent la politique du pays et cela teinte les décisions prises.

Dans une vidéo présentant ses engagements pour les 100 premiers jours de sa présidence, il promet de s’y attaquer notamment en resserrant les règles pour les membres du Congrès ou de la Maison-Blanche qui souhaiteraient devenir lobbyiste.

2-Renégocier les accords économiques internationaux

I will renegotiate NAFTA. If I can’t make a great deal, we’re going to tear it up. We’re going to get this economy running again. #Debate