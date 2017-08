Donald et Melania Trump brilleront par leur absence

BRIDGEWATER, New Jersey - Le président Donald Trump et sa femme Melania ont rompu la tradition en décidant de ne pas assister à la remise des prix artistiques du centre Kennedy. Le couple souhaite ainsi que les gagnants puissent célébrer «sans aucune distraction politique».

La Maison-Blanche a fait cette annonce samedi, et le centre Kennedy a dit respecter la décision du président.

Les présidents américains et les premières dames avaient l'habitude d'organiser une réception quelques heures avant le gala, auquel ils assistaient traditionnellement. Les prix de cette année seront remis le 3 décembre.

Selon un responsable de la Maison-Blanche qui a requis l'anonymat, les Trump ont pris leur décision vendredi, soit le même jour où tous les membres d'un conseil consultatif sur les arts et lettres ont démissionné en bloc pour contester les propos du président sur le rassemblement de suprémacistes blancs en Virginie la fin de semaine dernière.

M. Trump a blâmé «plusieurs parties» pour les violences qui ont causé la mort d'une manifestante antiraciste.

Le président a une relation tumultueuse avec le domaine des arts et certains lauréats des prix du centre Kennedy, qui sont récompensés pour leur carrière dans leurs domaines respectifs.

L'un d'entre eux, le scénariste et producteur Norman Lear, s'était demandé si M.Trump voudrait vraiment assister au gala «en raison de son indifférence et bien pire quant aux arts et lettres».

Donald Trump a recommandé de couper les vivres du Fonds national pour les arts (National Endowment for the Arts) et du Fonds national pour les lettres (National Endowment for the Humanities).