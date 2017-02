Dolan sacré meilleur réalisateur à la cérémonie des César

Le cinéaste québécois Xavier Dolan a été sacré meilleur réalisateur à la cérémonie des César, vendredi, pour «Juste la fin du monde».

Ce drame, une adaptation de la pièce éponyme de Jean-Luc Lagarce, lui a également permis de décrocher le prix du meilleur montage. Gaspard Ulliel, qui y campe le rôle de Louis, un auteur en fin de vie qui retrouve sa famille après douze ans d'absence, a pour sa part été couronné meilleur acteur.

Ken Loach

Dans la catégorie du meilleur film étranger, le César est toutefois revenu à «Moi, Daniel Blake», signé par le Britannique Ken Loach.

Niels Schneider

Un autre Québécois a brillé à cette 42e cérémonie du septième art français, qui avait lieu à la salle Pleyel, à Paris. Niels Schneider a été désigné meilleur espoir masculin pour son rôle dans «Diamant», de Arthur Harari.

D'origine française, le jeune acteur a d'ailleurs déjà collaboré avec Xavier Dolan, figurant notamment parmi les têtes d'affiches de son second film, «Les Amours imaginaires».

Isabelle Huppert

Isabelle Huppert, qui avait déjà décroché le Golden Globe dans la même catégorie, a remporté le César de la meilleure actrice. Son rôle dans «Elle», de Paul Verhoeven, lui a également valu une nomination aux Oscars, qui auront lieu dimanche.

Gabriel Arcand

Gabriel Arcand, qui était en lice dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle, pour «Le fils de Jean», n'a pas été récompensé.

Denys Arcand était jusque-là l'unique réalisateur québécois primé aux César, pour «Les Invasions barbares» en 2004.

Pour obtenir plus d'information sur le tapis rouge, la cérémonie et la remise de prix, on peut consulter le site internet des César.