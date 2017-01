Discours d'adieu de Barack Obama ce soir

(98,5 FM) - Barack Obama prononcera son discours d'adieu, mardi soir à Chicago.

Ce discours très attendu débutera vers 21h. Obama s'adressera à plus de 20 000 personnes réunies dans son fief politique de Chicago.

«Le discours d'adieu est un événement majeur. C'est son dernier grand discours comme président. C'est un orateur charismatique hors pair. C'est quelqu'un qui s'exprimait très bien, mais dans l'action, c'est un peu plus nébuleux. Il a eu des réussites et des échecs, mais la volonté, elle était là», a affirmé Jean-Marc Léger, président de Léger Marketing et spécialiste en politique américaine et membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand.



On s'attend à ce qu'il dise aux Américains de garder la foi en leur pays quoiqu'ils pensent du prochain président, Donald Trump.



Le 44e président américain prononcera, dit-on, un discours qui transcendera la pensée politique.

«Il voudra marquer sa présidence. Il a eu des réussites importantes comme président. La croissance économiques, le taux de chômage qui a chuté de près de moitié. Ce soir, l'ObamaCare devrait être au coeur de la discussion», dit M. Léger.