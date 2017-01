Discours d'adieu de Barack Obama

(98,5 FM) - Barack Obama prononcera son discours d'adieu, mardi soir à Chicago.

Ce discours très attendu débutera vers 21h. Obama s'adressera à plus de 20 000 personnes réunies dans son fief politique de Chicago.

Cette allocution à la place McCormick, sera la dernière chance pour le président sortant de définir l'héritage qu'il laissera au peuple américain un peu plus de huit ans après sa première élection, qu'il avait aussi célébrée à Chicago.

Le président a quitté Washington en fin d'après-midi en compagnie d'une armée de conseillers de longue date et de ses proches, dont sa demi-soeur, Auma Obama.

La première dame Michelle Obama, leur fille Malia et des amis de la famille se sont joints au président pour ce 445e voyage de M. Obama à bord d'Air Force One.

Dans un message partagé sur Facebook quelques heures avant l'événement, Barack Obama a affirmé qu'il quittait son poste en tirant deux leçons: que les Américains sont fondamentalement de bonnes personnes et que le changement est possible.

Les Américains semblent toutefois avoir rejeté les changements apportés par l'administration Obama puisqu'ils ont élu le républicain Donald Trump, qui s'est engagé à démanteler plusieurs politiques adoptées par son prédécesseur.

«Le discours d'adieu est un événement majeur. C'est son dernier grand discours comme président. C'est un orateur charismatique hors pair. C'est quelqu'un qui s'exprimait très bien, mais dans l'action, c'est un peu plus nébuleux. Il a eu des réussites et des échecs, mais la volonté, elle était là», a affirmé Jean-Marc Léger, président de Léger Marketing et spécialiste en politique américaine et membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand.

On s'attend à ce qu'il dise aux Américains de garder la foi en leur pays quoiqu'ils pensent du prochain président, Donald Trump.

Le 44e président américain prononcera, dit-on, un discours qui transcendera la pensée politique.

«Il voudra marquer sa présidence. Il a eu des réussites importantes comme président. La croissance économiques, le taux de chômage qui a chuté de près de moitié. Ce soir, l'ObamaCare devrait être au coeur de la discussion», a dit M. Léger.

(Avec La Presse canadienne)