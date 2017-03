Devant le Congrès, Trump lance un message d'unité

WASHINGTON - Le président Donald Trump a mis de côté les controverses et a lancé un message optimiste à ses compatriotes lors de son premier discours devant le Congrès, mardi soir, affirmant que les Américains sont unis puisqu'ils «partagent le même destin, saignent le même sang, saluent le même drapeau et sont créés par le même Dieu».

«Je suis ici ce soir pour livrer un message d'unité et de force. Et c'est un message livré du plus profond de mon coeur», a déclaré le président Trump.

Dans les premières minutes de son discours, M. Trump a rappelé que si les Américains sont divisés en politique, ils sont «unis» dans leur condamnation de crimes haineux, dont plusieurs sont survenus dans les dernières semaines.

Le président a déploré les récentes attaques haineuses contre des établissements juifs, rappelant aussi le crime apparemment haineux survenu contre deux Indiens au Kansas.

Dans son discours de plus d'une heure, Donald Trump n'a pas beaucoup dérogé de son texte, que la Maison-Blanche avait rendu public quelques minutes après le début de l'événement.

Le président a parlé de thèmes qui lui sont chers, dont l'immigration, l'emploi et la réforme de la santé.

Loin de reculer, M. Trump a souligné l'importance de renforcer les lois sur l'immigration afin d'assurer la sécurité dans les communautés.

«En renforçant finalement nos lois en matière d'immigration, nous hausserons les salaires, aiderons les chômeurs, économiserons des milliards de dollars et rendrons les communautés plus sécuritaires pour tous», a-t-il insisté.

M. Trump s'est même servi de l'exemple du Canada pour dire que plusieurs pays avaient un système d'immigration basé sur le mérite. Citant des données du National Academy of Sciences, il a déclaré que le système actuel coûtait aux Américains plusieurs milliards de dollars chaque année.

Donald Trump n'a toutefois pas directement abordé le sujet de son controversé décret migratoire touchant les ressortissants de sept pays à majorité musulmane, qui a été invalidé par plusieurs tribunaux. Le président américain doit signer une toute nouvelle directive mercredi.

La réforme d'Obamacare

M. Trump a par ailleurs incité les élus républicains et démocrates à s'unir pour remplacer la loi sur la couverture des soins de santé «désastreuse» et relancer l'économie du pays.

Le président américain a demandé aux républicains et aux démocrates de travailler ensemble pour remplacer le «désastre» de la loi sur les soins de santé, surnommée «Obamacare» et il leur a offert quelques suggestions.

M. Trump voudrait que les Américains ayant des conditions de santé préexistantes aient accès à une assurance et que les citoyens voulant se procurer une assurance soient aidés par le gouvernement, sans qu'il ne leur en impose une.

Cette première allocution était très attendue par les représentants et les sénateurs, qui s'attendaient à être informés en détail des intentions de leur président sur une foule de sujets, dont l'Obamacare.

Les démocrates filmés dans la salle, dont la leader de la minorité à la Chambre Nancy Pelosi, ne semblaient pas ravis des propositions de M. Trump.

Le président a également dit que son administration travaillerait avec les deux partis pour s'assurer que les Américains aient accès à des congés parentaux payés — une proposition importante pour sa fille, Ivanka, qui lui a attiré les applaudissements de toute la salle, incluant les démocrates.

M.Trump a aussi interpellé les élus pour qu'ils approuvent rapidement la nomination de son candidat à la Cour suprême, Neil Gorsuch, pour combler le siège laissé vacant par le juge conservateur Antonin Scalia. La veuve du juge Scalia, Maureen, était présente dans la galerie des invités.

Donald Trump a été accueilli chaleureusement à son arrivée dans la chambre des représentants, au Capitole, mais les démocrates étaient peu nombreux dans les allées à lui tendre la main.

La salle était parsemée de blanc puisque les femmes démocrates avaient convenu de porter la couleur représentant le mouvement des suffragettes.