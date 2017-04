Deux individus accusés pour la mort d'un bambin à Edmonton

EDMONTON - La police a affirmé que l'enfant, qui a été retrouvé sans vie près d'une église d'Edmonton, la semaine dernière, a connu une vie horrible faite de violence et d'abus.

Le bambin de 19 mois avait des ecchymoses sur tout son corps, selon le sergent Duane Hunter.

L'enfant est mort à la suite d'un traumatisme crânien, avant d'être abandonné à l'extérieur, a ajouté M. Hunter.

Joey Crier, 26 ans, et Tasha Mack, 25 ans, ont chacun été accusés de meurtre non prémédité, de négligence criminelle ayant causé la mort, de manquement à l'obligation de fournir les choses nécessaires à l'existence et de voies de fait.

Crier est aussi accusé de voies de fait ayant causé des blessures corporelles.

Les deux individus ont comparu par vidéoconférence, lundi, et leur cause a été reportée au 8 mai.

Crier était le père de l'enfant et Tasha Mack est sa copine.

La police n'a pas dévoilé le nom du garçon, mais un groupe Facebook baptisé «R.I.P. Anthony Joseph Raine» comptait plus de 8600 membres, lundi après-midi.

La tante du bambin, Brandi Raine, a confirmé à La Presse canadienne que la police avait informé la famille de l'identité de l'enfant retrouvé près de l'église anglicane Good Shepherd, vendredi.

Une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe, lancée afin d'amasser des fonds pour les funérailles, indique que la mère de l'enfant, Dalyce Raine, fait partie de la réserve Louis Bull, située au sud d'Edmonton.

Les enquêteurs croient que le garçon a été laissé près de l'église mardi, trois jours avant la découverte de son corps par un passant, vendredi.