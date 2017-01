Deux employés d'Hydro-Québec sauvent une famille des flammes

(98,5 FM) - Mario Ménard et Guy Desgagné sont deux employés d'Hydro-Québec. Le travail est de s'assurer que l'électricité se rendre à bon port. Mais cette semaine, ils ont fait bien plus que ça.

Sans leur courage et leur rapidité d’action, une mère et ses deux enfants de la municipalité d’Hudson auraient vraisemblablement péri dans les flammes, mercredi.

Two Hydro Quebec employees working nearby heard the family screaming. They caught them as family jumped from second storey @Global_Montreal pic.twitter.com/H93OBqqGfe