La porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton

Chargement du lecteur ...

ROUYN-NORANDA - Une adolescente de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, a perdu la vie et une autre était dans un état critique, après avoir été heurtées par un véhicule.

Les deux piétonnes de 16 ans marchaient sur la rue Grenada, vers 16h30, lorsqu'un jeune conducteur d'une vingtaine d'années les a happées avec son véhicule.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton, l'alcool et la vitesse ne seraient pas en cause, mais on ignore encore les circonstances de l'accident.