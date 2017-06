«Des termes dignes d'hommes du Néandertal» - Monic Néron (vidéo)

(98,5 FM) - Le Service de police de Laval a été sous la loupe de la commission Chamberland, jeudi, alors que la journaliste Monic Néron du 98,5 FM a été appelée à témoigner.

La commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques a vérifié entre autres les motivations d'un policier de Laval, Dominico Digenova, qui avait admis à ses supérieurs avoir coulé de l'information à notre journaliste dans une affaire datant de décembre 2014.

La commission Chamberland a déjà entre les mains un mandat de perquisition pour accéder au contenu de messages textes entre deux journalistes, dont Monic Néron, et des policiers de Laval.

On peut y lire des propos grossiers et sexistes questionnant le travail de Mme Néron, alléguant des rapports sexuels avec le policier.

«Ce sont des propos disgracieux et profondément irrespectueux. Ce sont des termes dignes d'hommes du Néandertal. Et je trouve ça déplorable pour toute la communauté policière qui respecte le travail des journalistes et qui respecte surtout, les femmes. Je ne pense pas que si je m'étais appelé Patrick Lagacé, Félix Séguin ou Claude Poirier, on aurait osé écrire ça de cette façon. Et c'est ce que je déplore, non seulement pour moi, mais pour toutes mes consoeurs, pour toutes les journalistes femmes qui évoluent dans des milieux qui sont davantage masculins comme les affaires judiciaires et criminelles. Il est clair que ça va beaucoup plus loin que moi aujourd'hui», a déclaré Monic Néron à sa sortie de la commission Charbonneau jeudi.

La chroniqueuse judiciaire du 98,5 FM a également eu une pensée sincère pour les femmes qui doivent se confier à des policiers sur une base quotidienne.

«Tous les jours, il y a des femmes qui se présentent à des corps de police pour porter plainte pour des agressions sexuelles. Il y a des jeunes fugueses qui sont interrogées par des enquêteurs. Il y a des femmes qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Comment sont-elles reçues? Comment sont-elles traitées si on n'a même pas d'égard pour le travail journalistique? Est-ce que ça se pourrait que j'ai bien fait mon travail?», questionne-t-elle.

La journaliste qui oeuvre dans le domaine de la radio depuis 15 ans, dont le mentor est Paul Arcand, est furieuse que son éthique de travail et ses compétences soient mises en doute.

«C'est ça qu'on a complètement esquivé nécessairement parce que j'ai des informations, parce que des gens acceptent de me livrer des informations privilégiées, il faut que ce soit autre chose, il faut que ce soit de nature sexuelle. C'est déplorable pour toutes les femmes en général.»

Écoutez le point de presse que Monic Néron a accordé à sa sortie de la Commission: