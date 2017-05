Des millions de dollars en contrats à ... Pavages D'Amour

(98,5 FM) - À la suite de plusieurs bévues lors du déneigement des rues du Sud-Ouest cet hiver, le maire de l'arrondissement, Benoit Dorais, avait affirmé que le contrat avec Pavages D'Amour allait être résilié. Pourtant, l'entrepreneur fautif fait toujours partie des sélections pour l'hiver prochain.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé, mercredi matin, ses contrats de déneigement pour l’hiver prochain.

Surprise, on retrouve Les Pavages D’Amour parmi les sélections alors qu’il y a quelques mois seulement, le maire de l’arrondissement, Benoit Dorais, avait pourtant affirmé au 98,5 FM qu’il allait annuler ce contrat à la fin de la saison en raison de la piètre performance de cette entreprise cet hiver.

Le président du Comité exécutif de la Ville de Montréal, Pierre Desrochers, avait aussi indiqué qu'il allait «recommander au conseil municipal d’annuler le contrat effectif après cette saison-ci».

On se rappellera notamment que le conducteur d'une chenillette de Pavages D'Amour qui déneigeait un trottoir dans l'arrondissement du Sud-Ouest avait fait parler de lui sur les réseaux sociaux après qu'une vidéo le montrant en train d'arracher un poteau sur lequel était attaché un vélo était devenue virale.

La mémoire, une faculté qui oublie?

Selon ce que le 98,5 FM a appris, Les Pavages D’Amour ont obtenu plusieurs contrats d’une valeur de plusieurs millions de dollars, et ce, même si l'entreprise a reçu 151 000 dollars en amendes pour leur travail bâclé dans le Sud-Ouest et 78 000 dollars d’amendes pour leur inefficacité dans Cartierville cette année.

«Honnêtement, on ne comprend pas pourquoi on leur a donné d’autres contrats de déneigement. Pavage D’Amour s’est planté en déneigement et on leur redonne des contrats en déneigement, a indiqué Émilie Thuillier, conseillère de ville au district Ahuntsic pour Projet Montréal et présidente de la commission de l’Examen des contrats.

La ville envoie un très mauvais message en disant que Pavages D’Amour, ce n’était pas si pire que ça et on va leur redonner un contrat! Il y a une incohérence.»

Ces décisions du Conseil exécutif devront être entérinées par le Conseil municipal, mais comme l’administration Coderre détient la majorité des sièges, Les Pavages D’Amour devraient encore déneiger les rues du Sud-Ouest l’hiver prochain… pour le meilleur et le pire!