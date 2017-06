Des millions de chenilles dans les Laurentides et ailleurs au Québec

(98,5 fm) - Des quantités hallucinantes de chenilles ont envahi les forêts, les parcs et les terrains privés situés dans les Laurentides et dans quelques autres régions du Québec, comme Lanaudière. Entrevue avec Marjolaine Giroux, entomologiste de l'insectarium de Montréal.

«Les œufs ont été pondus dernier. Les petites chenilles sont donc nées ce printemps. Maintenant, elles sont rendues grosses, car tout ce qu’elles font, c’est manger du feuillage. Présentement, elles se déplacent un peu partout à la recherche de nourriture ou d’un abri pour fabriquer un cocon.»

Bien qu’elles puissent être désagréables pour certains, ces chenilles ne sont aucunement dangereuses, ni pour les humains ni pour les arbres.

On les appelle des chenilles à tentes (habitacles de soie à l’intérieur duquel elles se développent en groupes ou en colonies). La livrée d’Amérique, la livrée des forêts et la tordeuse du cerisier sont les plus répandues.

La fameuse tente, qui ressemble à un gros cocon, fabriquée par plusieurs chenilles. / Photo: site internet Ressource naturelles du Canada

«Normalement, elles ne sont pas néfastes pour les arbres, affirme la spécialiste des insectes. Bien entendu, tout dépend de l’importance de l’infestation. Lors d'un cas majeur, une épidémie peut durer entre 2 et 5 ans. Cela dit, l’arbre qui a été la cible de ces chenilles parvient à refaire des feuilles avant la fin de l’année.»

Ces chenilles, comme toutes les autres, se transforment éventuellement en papillon.

Si on veut s’en débarrasser, on peut par exemple détruire les œufs tôt au printemps ou plus tard à l’automne, quand les papillons auront déposé leurs progénitures. Les œufs sont pondus par la femelle papillon autour des branches des arbres. Ils forment habituellement une sorte de bague noire autour de la branche.

On peut également déposer, manuellement, les chenilles dans un seau d’eau contenant un peu de savon, qui agira sur les petits poils au corps de la chenille et causera ensuite la noyade de l’insecte.

»»» Veuillez écouter l’entrevue accordée par l’entomologiste Marjolaine Giroux.