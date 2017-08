Des inondations font au moins 30 morts en Thaïlande et au Vietnam

On rapporte au moins 23 morts dans le nord et l'est de la Thaïlande./Photo: Bangkok Post via AP

BANGKOK - Des inondations ont fait au moins 30 morts en Thaïlande et au Vietnam.

On rapporte au moins 23 morts dans le nord et l'est de la Thaïlande. Deux personnes sont portées disparues et les dommages sont évalués à quelque 300 millions $ US.

Dix provinces ont été inondées par des pluies diluviennes, touchant plus de 720 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 1550 kilomètres carrés de rizières sont affectés.

La province du Sakon Nakhon, à environ 650 kilomètres à l'est de Bangkok, est la plus durement touchée avec neuf morts. Les écoles et les grands magasins sont fermés à travers la province.

Au Vietnam, les inondations ont fait sept morts et 27 disparus dans le nord du pays. Un millier de soldats ont été mobilisés pour tenter de retrouver les disparus.

Les inondations et les tempêtes font des centaines de morts chaque année au Vietnam.