Des incendies de forêt sur la Côte d'Azur

PARIS - Plus de 1000 pompiers, appuyés par des avions larguant de l'eau et du retardateur de flammes, luttaient mercredi contre les incendies de forêt qui recouvrent de fumée le ciel de la Côte d'Azur, dans le sud de la France, et qui ont forcé l'évacuation de 12 000 personnes.

De vastes étendues de la forêt méditerranéenne ont été brûlées après trois jours d'incendies.

Environ 250 maisons mobiles, un hangar, un atelier et plusieurs véhicules ont été détruits par les flammes, mais personne n'a été blessé jusqu'à présent, selon le préfet du département du Var.

Les résidants et les touristes ont été évacués mercredi peu après qu'un important incendie associé à des vents violents s'est répandu de La Londe-les-Maures, dans le département du Var, à la ville voisine de Bormes-les-Mimosas.

Environ 60 personnes ont été évacuées par bateau.

Le premier ministre Édouard Philippe s'est rendu dans la région mercredi soir pour survoler la zone sinistrée et rencontrer les pompiers et les évacués accueillis dans des gymnases et d'autres espaces publics.

Certains ont choisi de se mettre en sécurité sur les plages.

La côte méditerranéenne de la France est particulièrement vulnérable aux incendies en raison de forêts denses et souvent sèches en été, et du mistral qui souffle depuis la mer et qui avive les flammes.

Un incendie impressionnant brûlait aussi dans le nord de la Corse, où près de deux kilomètres carrés de territoire ont été calcinés.