Des déjeuners toute la journée chez McDonald's

TORONTO - La division canadienne de McDonald's a commencé à offrir son menu de déjeuner à toute heure de la journée dans certains de ses restaurants.

Le géant de la restauration rapide a indiqué que ses clients pouvaient commander des oeufs McMuffin, des patates hachées brunes ainsi que d'autres produits de son menu matinal à n'importe quelle heure de la journée dans 17 de ses restaurants du pays.



La majorité des emplacements qui servent le déjeuner après 11 h 00 se trouvent à Ajax et à Whitby, en Ontario.

Les autres se trouvent dans la région de Montréal, à Brampton et à Mississauga, en Ontario, ainsi qu'à Langley et à Coquitlam, en Colombie-Britannique.



McDonald's célèbre cette année son 50e anniversaire au Canada, où elle exploite plus de 1400 restaurants.



La chaîne de hamburgers a commencé à offrir son menu de déjeuner toute la journée à l'automne 2015 aux États-Unis. Elle a depuis attribué une augmentation de ses ventes à la popularité des produits de son menu de déjeuner.