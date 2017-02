Dès 2002, Vito Rizzuto avertissait le SPVM de corruption interne

(98,5 FM) - À la suite des allégations de fabrication d'éléments de preuve entendues mardi soir à l'émission J.E., un autre policier lève le voile sur la corruption au sein du SPVM.

Pietro Poletti est un ancien policier du Service de police de Montréal (SPVM) où il a eu une longue carrière de près de 30 ans. Sa spécialité, la lutte contre le crime organisé, la mafia et les motards. Il a notamment fait partie de l'escouade Carcajou. Il a travaillé au Service canadien des renseignements criminels où il a voyagé à travers le monde pour approfondir ses connaissances et son réseautage dans la traque de la mafia.

En entrevue avec Paul Arcand, mercredi matin, il a raconté son histoire. D'emblée, l'animateur de «Puisqu'il faut se lever» a confié qu'il était un ami de longue date de M. Poletti.

Selon Arcand, Poletti «a été emmerdé et poussé à la retraite pour avoir trop parlé ou brassé le terrain».

Pietrio Poletti a commencé à avoir des doutes quant à la corruption au sein du SPVM en 2002.

«J’ai reçu une couronne de fleurs mortuaire en 2002. Le message, ça disait que ça venait de la mafia. La police a commencé son enquête. Évidemment, en étant italien, on a des sources, des contacts. Messieurs Di Feo et Cacchione, on a mis nos contacts en œuvre. On a même rencontré le chef de la mafia de l’époque, Vito Rizzuto, dans son bureau. Il y avait un haut gradé de la police de Montréal qui est encore actif aujourd’hui. À cette réunion, M. Rizzuto a dit au haut gradé : ‘’faites attention, ce ne sont pas mes hommes qui ont fait ça. Vous avez de la corruption dans la police de Montréal ’’», a raconté M. Poletti.

En 2005, lors d’une autre enquête, on l’accuse d’avoir accepté de l’argent de la mafia pour acheter des condos en Italie.

«C’était un faux rapport. Mon père a acheté des condos en Italie, mais en 1964. Il a payé ça 1000$ chaque. Selon l’enquêteur qui avait mis ça dans son rapport, c’est un criminel qui lui avait dit ça. Quand on a confronté le criminel, il a nié avoir dit ça. C’est un policier qui a donné les instructions à un autre policier d’écrire le faux rapport. Et l’enfer a commencé», clame-t-il.

Ce qu’il décrit comme l’enfer, ce sont les enquêtes de la GRC, les filatures qui ont duré près de deux ans au bout desquels, M. Poletti a été blanchi de tout.

«Quand t’es honnête, tu ne comprends pas ce qu’ils font.»

Par la suite, Poletti a décidé de dénoncer la corruption au ministre de la Sécurité publique de l’époque, Jacques Chagnon.

«Quand on parle de corruption, il n’y a pas beaucoup de monde qui croit à ça. Il a pris des notes, mais il ne s’est rien passé.»

Il a fait la même chose avec le directeur général de la ville de Montréal. Même résultat.

Voici quelques-unes de ses autres déclarations:

Ian Davidson: «C'est impossible qu'il ait agi seul.»

Argent détourné par des policiers: Il n'a jamais été témoin, mais en a entendu parler. Des sources lui en ont parlé.

Enquête sur une personne de nationalité italienne: «On me tassait immédiatement. Depuis les années 1970, il y a eu environ 400 meurtres reliés à la mafia italienne. le taux de solution, c'est moins de 1%.»

Impact sur sa santé? «Ça m'a détruit, dit-il la gorge nouée. J'ai eu des moments noirs. J'ai des problèmes cardiaques. J'ai perdu ma conjointe, suicide, c'était une policière. Ils ont même été la rencontrer. Tu ne sais jamais, ils sont capables de faire n'importe quoi. Le but (de ces policiers corrompus), c'est d'avoir l'argent, le pouvoir. C'est pire que la mafia parce qu'on ne sait pas c'est qui. La mafia marche avec le même système.»

En conclusion, Paul Arcand a dit ceci: «Je connais Pietro depuis 30 ans. Je l'ai connu au centre-ville, au poste 35 comme patrouilleur. Je n'ai jamais douté de son intégrité. Et ça fait des années qu'il me dit ça au sujet de la corruption au SPVM. Combien de fois je lui ai dit qu'il était fou, qu'il exagérait! Mais là, je commence à le croire.»