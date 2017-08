«Depuis l'élection de Trump, les suprémacistes blancs sont pas mal décomplexés»

On en parle en ondes : Portrait de l'extrême-droite américaine. (10:25) Philippe Fournier est chercheur au CERIUM. Publié le lundi 14 août 2017 dans Drainville PM Avec Bernard Drainville

(98,5 FM) - On les croyait en voie d'extinction aux États-Unis, mais force est d'admettre qu'ils existent toujours.

Samedi, différents groupes de l’extrême droite américaine se sont réunis à Charlottesville, en Virginie, pour contester le retrait de la statue de Robert E. Lee, le général en chef des armées des États confédérés durant la guerre de Sécession.

Des affrontements violents faisant un mort et de nombreux blessés sont survenus entre ces groupes et des manifestants voulant protester contre leur présence.

«Depuis l’élection de Donald Trump, ils sont pas mal décomplexés. (Samedi), c’était un des plus gros rassemblements (des suprémacistes blancs) depuis 10 ans. Ils sont à visage découvert. Ils chantent des slogans nazis dans les rues. C’est certain que M. Trump avec son discours durant la campagne électorale qui était très antimusulman et anti-mexicain… tout ça, ç’a alimenté ces courants-là aux États-Unis qui existent depuis longtemps», a indiqué Philippe Fournier, chercheur au Centre d'études et de recherches internationales et chargé de cours en sciences politiques à l'Université de Montréal.

À Charlottesville, les suprémacistes blancs étaient fortement armés et déambulaient dans les rues. Et selon Philippe Fournier, c’est incroyable qu’il n’y avait pas plus de policiers sur place.

«Il y avait des gens en habits militaires avec des ceintures de cartouches, avec des mitraillettes de gros calibres. Ils se promenaient dans la manifestation à découvert.»