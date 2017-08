Délit de fuite mortel sur l'Aut. 30: le poids lourd retrouvé est le camion impliqué

MONTRÉAL - Le poids lourd retrouvé dans le secteur de Lachine, à Montréal, vendredi, est bel et bien le camion impliqué dans le délit de fuite mortel survenu plus tôt cette semaine sur l'autoroute 30, à Brossard, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ), samedi.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le camion, qui circulait en direction est sur l'autoroute 30, aurait percuté par l'arrière un véhicule devant lui. Le conducteur du véhicule aurait alors perdu le contrôle et embouti un lampadaire qui se trouvait en bordure de l'autoroute.



Quatre personnes, originaires du Mexique, étaient à bord du véhicule. L'un d'eux, un homme de 21 ans qui était passager à l'arrière, a perdu la vie. Les trois autres occupants ont subi des blessures importantes.



Une image captée tout juste après l'impact avait permis de déterminer que le camion et la remorque n'avaient aucune inscription et qu'ils étaient blancs.



Le service de police avait aussi mentionné la présence de bandes réfléchissantes sur les côtés de la remorque et avait indiqué que le camion pourrait avoir subi des dommages à l'avant.



Bien que le camion ait été localisé, la police tente toujours de retrouver le conducteur du poids lourd.