Décret de Trump sur l'immigration: le gouvernement Trudeau marche sur des oeufs

On en parle en ondes : Attaque contre une mosquée de Québec : Réactions à l'international (8:37) Publié le lundi 30 janvier 2017 dans Dutrizac Avec Loïc Tassé

OTTAWA - Après un premier tweet remarqué à travers la planète, le gouvernement de Justin Trudeau se montre très prudent face à la décision de Donald Trump d'interdire l'entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays.

Le premier ministre s'en était remis à Twitter, samedi, pour annoncer que le Canada est ouvert aux réfugiés, mais sans critiquer directement le président américain.

«À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi. La diversité fait notre force. #BienveueAuCanada», avait lancé M. Trudeau.

Depuis, le gouvernement libéral à Ottawa s'est surtout employé à éclaircir l'impact du décret sur les citoyens canadiens.

Pour ce qui est de condamner directement le geste du président américain, geste qui motive d'innombrables manifestations à travers les villes et les aéroports des États-Unis, M. Trudeau, ses ministres et députés font preuve de grande prudence.

Ainsi, interrogé à son entrée aux Communes, lundi matin, le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères chargé des affaires consulaires, Omar Elghabra, d'origine syrienne, n'a pas voulu dire ce que l'interdiction du président Trump lui inspirait comme réaction personnelle.

Son collègue ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a mis des gants blancs avant de finalement admettre que la décision de M. Trump posait un problème moral.

«Quand il s'agit de l'ALÉNA, quand il s'agit de questions qui touchent la communauté des affaires, nous réagirons de manière sophistiquée, réfléchie. Mais nous allons rester fidèles à nos valeurs», a-t-il fini par dire, délaissant son discours sur le commerce pour quelques instants.

«Les gens ne devraient pas être victimes de discrimination selon leur origine, leur religion ou leur foi», a-t-il déclaré, estimant que le Canada doit «prêcher par l'exemple».

Andrew Leslie est, depuis quelques semaines, le nouveau secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères chargé, tout particulièrement, des relations canado-américaines.

Lui aussi parle de «leadership par l'exemple». Puis, il tente d'expliquer pourquoi la réaction officielle canadienne au décret est si subtile. «C'est leur choix, comme un peuple. Et nous, nous sommes un voisin très proche. (...) Il y a des enjeux délicats», a-t-il justifié lors d'une entrevue dans le foyer de la Chambre de communes.

L'opposition néo-démocrate réclame un discours plus critique et plus direct envers M. Trump. Et elle veut que la critique vienne de la bouche du premier ministre lui-même.

Qualifiant le décret du président d'«ignoble» et de «dégoûtant», le député Alexandre Boulerice a interpellé M. Trudeau.

«Ça prend une critique claire pour dire que nous, on se tient debout. On n'accepte pas ce genre de mesures et on les dénonce. M. Trudeau ne serait pas le seul à le faire. M. Hollande l'a fait. Mme Merkell l'a fait. Mme May au Royaume-Uni l'a fait également», a insisté le député Boulerice.

«Sous prétexte de commerce, il ne faudrait pas oublier qui on est», a-t-il prévenu.

Chez les bloquistes, on n'est pas, non plus, satisfait de la réaction de M. Trudeau au décret américain. «Trop tiède», a jugé le chef par intérim du Bloc québécois Rhéal Fortin.

Les néo-démocrates ont réclamé un débat d'urgence aux Communes, lundi, pour discuter du décret signé en fin de journée vendredi par le président Trump.

Des Canadiens manifestent

OTTAWA - Des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement, lundi, devant le consulat américain à Toronto afin de dénoncer l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de sept pays majoritairement musulmans. La manifestation avait aussi pour but d'exhorter Ottawa à agir.

Les manifestants, qui ont également exprimé leur sympathie envers les victimes de l'attentat de dimanche dans une mosquée de Québec, ont bloqué la circulation, brandi des pancartes, chanté et marché de l'hôtel de ville au consulat américain sous la surveillance des policiers.

La manifestation, qui était organisée sur les médias sociaux par des groupes comme Personne n'est illégal (No One is Illegal), a poussé le consulat américain à annoncer, dès dimanche, qu'il serait fermé lors de la journée de l'événement.

La police avait installé des barricades pour maintenir les protestataires loin du bâtiment.

Vendredi, le président Trump a signé un décret de 90 jours visant à empêcher les citoyens de sept pays musulmans - l'Iran, l'Irak, la Libye, le Soudan, la Somalie, la Syrie et le Yémen - d'entrer aux États-Unis. La décision politique a semé le chaos dans les aéroports partout aux États-Unis au cours du week-end, alors que la confusion régnait concernant ceux qui étaient visés par l'interdiction et dans quelle mesure.

Le décret a suscité l'indignation dans le monde entier.

Sharmeen Khan, du groupe No One is Illegal Toronto, a affirmé que les gens avaient une «grande soif» de manifester leur opposition à l'interdiction d'entrée et à ce qu'elle a qualifié de montée de la xénophobie et de l'islamophobie. Le rassemblement de lundi n'était qu'un prélude à une plus grande journée d'action nationale prévue samedi, a ajouté la militante.

Par ailleurs, Mme Khan demande au gouvernement de Justin Trudeau de renoncer à l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs, qui interdit aux réfugiés potentiels de demander l'asile au Canada s'ils ont transité par le pays voisin.

L'équipe de Justin Trudeau et les fonctionnaires fédéraux ont fait des appels tout le week-end, à la recherche d'explications de leurs homologues américains afin de savoir dans quelle mesure le décret du président Trump concerne les citoyens canadiens.

Le ministre de l'Immigration, Ahmed Hussen, a déclaré que la Maison-Blanche avait donné l'assurance que les Canadiens titulaires d'une double nationalité et les résidents permanents munis d'une carte de séjour valide et d'un passeport de leur pays d'origine ne seraient pas renvoyés à la frontière américaine.