Décret anti-réfugiés: l'expulsion est suspendue

NEW-YORK - Un juge fédéral de New York a émis une ordonnance d'urgence interdisant temporairement aux États-Unis d'expulser des personnes appartenant aux nations assujetties à l'interdiction d'entrer en territoire américain du président Donald Trump.

La juge de district américaine Ann Donnelly a rendu l'ordonnance samedi soir après que les avocats de l'Union américaine pour les libertés civiles aient déposé une requête en cour pour le compte de personnes de sept nations majoritairement musulmanes qui ont été détenues dans différents aéroports des États-Unis.



Des cris de joie ont éclaté dans une foule de manifestants à l'extérieur d'un palais de justice de Brooklyn alors que la décision, qui doit s'appliquer à l'échelle nationale, a été annoncée.



L'ordre interdit aux agents des frontières des États-Unis d'expulser en Irak, en Syrie, en Iran, au Soudan, en Libye, en Somalie et au Yémen toute personne arrivant aux États-Unis avec un visa valide.



Elle protège également toute personne ayant une demande approuvée de statut de réfugié.



On ne sait pas de quelle façon cet ordre affectera les personnes déjà en détention.

A federal judge blocked part of President Trump’s executive order on immigration.



See the Darweesh v Trump order: https://t.co/5b9ajyyI8X pic.twitter.com/c3q8wapJ6N