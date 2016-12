Debbie Reynolds meurt le lendemain du décès de sa fille Carrie Fisher

Debbie Reynolds et Carrie Fisher en 2011/AP Photo/Chris Pizzello, archives

LOS ANGELES - L'actrice Debbie Reynolds, vedette du film classique de 1952 «Singin' in the Rain» (Chantons sous la pluie) et mère de Carrie Fisher, est décédée à l'âge de 84 ans.

Son fils, Todd Fisher, a déclaré qu'elle est morte mercredi, un jour après sa fille, Carrie Fisher, qui avait 60 ans.

«Elle est maintenant avec Carrie et nous avons tous le coeur brisé», a déclaré M. Fisher du Centre médical Cedars-Sinai, où sa mère avait été emmenée plus tôt mercredi.

Il a dit que le stress de la mort de sa soeur avait été beaucoup trop dur pour sa mère.

Debbie Reynolds a joué avec Gene Kelly dans le célèbre film «Singin' in the Rain» (Chantons sous la pluie), et avait été mise en nomination pour un Oscar pour son rôle-titre dans la comédie musicale «The Unsinkable Molly Brown» (La Reine du Colorado) en 1964. Elle avait aussi été nommée pour un prix Tony en 1973 pour sa performance dans la pièce de Broadway «Irene».

La blonde actrice a eu deux enfants avec le chanteur de charme, maintenant décédé, Eddie Fisher, qui l'a quittée pour Elizabeth Taylor.

Carrie Fisher, qui a interprété la princesse Leia dans la trilogie originale de «Star Wars», est morte mardi à l'âge de 60 ans.

Au cours d'une entrevue accordée en novembre à l'émission «Fresh Air» du réseau radio NPR, Carrie Fisher a parlé de son admiration pour sa mère, qui avait récemment eu des problèmes de santé.

«Elle est une femme incroyablement puissante et je l'admire énormément», avait dit Carrie Fisher. «Il y a peu de femmes de sa génération qui ont travaillé de cette manière, qui ont gardé leur carrière toute leur vie, tout en élevant des enfants, qui ont eu de terribles relations, perdu tout leur argent, avant de le récupérer à nouveau. Je veux dire, elle a eu une vie incroyable, et elle suscite l'admiration».

Debbie Reynolds dans le classiqiue Singin'n in the Rain