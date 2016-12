De la neige dans le désert du Sahara! (photos)

(98,5 FM) - Les peuples du désert du Sahara ont eu la surprise de leur vie, lundi, en voyant tomber de la neige sur les collines de sable, ce qui n'était jamais arrivé depuis 37 ans.

Le désert du Sahara situé dans la partie nord du continent africain est considéré comme étant le plus vaste désert chaud au monde. Il s'étend sur plus de neuf millions de kilomètres carrés.

En plus d'être l'un des endroits les plus secs au monde, c'est aussi l'un des plus chauds. La température peut grimper à plus de 50 degrés Celsius.

La dernière fois qu'on y a vu de la neige, c'était le 18 février 1979, donc il y a 37 ans. La «chute» de neige avait duré 30 minutes.

Lundi dernier dans la ville de Ain Sefra en Algérie, la neige a tombé pour une deuxième fois et elle est restée au sol pendant toute la journée avant de fondre.