De 10 à 50 centimètres de neige attendus au Québec

MONTRÉAL - Le sud-ouest du Québec était déjà enveloppé de neige jeudi après-midi alors que la tempête devait atteindre l'est de la province en fin de journée.

Des accumulations de neige allant de 10 à 50 centimètres sont attendues.



Selon Robert Michaud, météorologue à Environnement Canada, les plus fortes précipitations s'abattront sur Charlevoix, la Gaspésie et la Côte-Nord la nuit prochaine, ainsi que vendredi matin.



Jusqu'à 50 centimètres sont attendus dans Charlevoix et dans les Chics-Chocs en Gaspésie. De forts vents pourraient également souffler.



Environnement Canada prévoit des accumulations allant de 25 à 35 centimètres de neige sur le centre du Québec.



La région de Montréal devrait recevoir entre 10 et 15 centimètres de neige.



Ce système dépressionnaire arrive de la côte Est des États-Unis, a précisé M. Michaud.



Le service de transport par autocar Orléans Express a annoncé par communiqué que tous ses départs étaient donc «conditionnels» et que plusieurs annulations, retards et interruptions de parcours étaient à prévoir.



Ainsi, les correspondances, dont celles avec d'autres transporteurs, n'étaient sont plus garanties jusqu'à nouvel ordre.