Dangereux, le métier de camionneur?

(98,5 FM) - Selon un sondage effectué par Workopolis en 2015, le métier de camionneur fait partie des 10 emplois les plus dangereux.

Patrick Forgues était camionneur et il aimait son métier. En février 2013, alors qui retournait à Québec de Berthierville, un homme a descendu de sa voiture et s’est jeté devant son camion qui roulait à grande vitesse. L’individu est mort sur le coup, mais pour Patrick Forgues, la vie n’a plus jamais été pareille.

«J’ai eu le réflexe de ramasser les membres du Monsieur en attendant les secours», a-t-il raconté à Benoit Dutrizac.

Ce phénomène où les gens généralement à bord de leur véhicule fonce dans un camion qui roule à sens inverse pour se suicider est bien connu et porte le nom de «suicide by truck», le suicide par camion. Il semblerait que ce soit assez répandu.

«On n’en parle pas beaucoup dans les médias pour ne pas donner des idées aux gens qui sont en détresse. Mais il y en a énormément», constate le camionneur.

En arrêt de travail

Depuis cet événement tragique, Patrick Forgues n’a pas été en mesure de reprendre le travail.

«Ç’a résulté avec un gros choc nerveux sur le coup et ç’a viré en choc post-traumatique.»

Malgré le fait qu’il reçoit de l’aide psychologique et psychiatrique, il est incapable de reprendre le volant de son camion. L’an passé, il a effectué un retour au travail, mais après deux mois, les symptômes sont réapparus.

«Au volant, je me ramasse en hyper vigilance, je deviens hyper nerveux. Toutes les personnes que je vois sur les trottoirs ou dans les véhicules, ce sont comme des gens qui veulent se tirer devant moi. J’ai perdu une trentaine de livres, j’avais de la misère à faire mes nuits. J’ai des flashbacks. Ça ne marchait plus du tout. Ma conjointe a été obligée de m’hospitaliser en psychiatrie.

«Je dois réapprendre à vivre avec de grosses limitations. Prendre le volant, c’est un supplice, c’est extrêmement difficile. Je suis suivi avec une certaine médication, j’ai une éducatrice qui vient à la maison. On apprend à gérer le jour le jour», a confié M. Forgues.

Incapable de travailler, il est prestataire de la CSST.

«Mon but, ce n’est pas de rester là-dessus, c’est d’être actif et de me trouver quelque chose pour me valoriser.»

Réapprendre à vivre

Depuis qu’il est atteint de stress post-traumatique, M. Forgues réalise qu’il n’est pas seul. De nombreux camionneurs lui ont fait part d’expériences vécues similaires.

Son épouse et lui ont d’ailleurs démarré une groupe de soutien, dont la page Facebook est «Syndrome de Stress Post-Traumatique chez les Camionneurs.»