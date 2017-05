Cybersécurité: Hydro-Québec et Israel Electric Corporation signent une entente

(Cogeco Nouvelles) - Hydro-Québec et Israel Electric Corporation ont signé aujourd'hui à Hadera, dans le nord de l'État hébreu, un protocole d'entente qui vise à promouvoir leurs échanges d'expertises en matière de cybersécurité.

Le premier ministre Philippe Couillard, qui parraine la mission économique du Québec en Israël, a assisté à la conclusion de l'entente.



Selon lui, la société d'État israélienne peut contribuer à l'expertise d'Hydro-Québec en matière de sécurité internet.

«Il y a déjà un système très robuste au Québec. Mais, ce qu’il y a d’extraordinaire ici, c’est qu’ils essaient d’aller plus loin que les menaces actuelles; ils imaginent qu’elles seraient les attaques les plus dangereuses. Ils les simulent pour apprendre et aller plus loin encore.»

Hydro-Québec serait victime de 500 tentatives de piratage annuellement.

Le premier ministre a par la suite visité une école à Wadi Ara avant de faire la tournée du centre de transformation de Bombardier à Haïfa, près de Nazareth.

(Avec La Presse canadienne)