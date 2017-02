«Croire en Harley-Davidson, c'est croire que l'Amérique est à nouveau grande» (vidéos)

(98,5 FM) - Donald Trump a accueilli les dirigeants américains de Harley-Davidson, jeudi après-midi à la Maison-Blanche.

Le président américain Donald Trump avait décidé que sa première visite «terrain» se ferait à Milwaukee, dans le Wisconsin, au siège social des fabricants de motos bien connues, Harley-Davidson.

Les stratégistes du 45e président américain avaient choisi cette entreprise américaine, car c’est un symbole fort de l’Amérique de Donald Trump.

«L’endroit n’était pas du tout innocent pare que le Wisconsin, c’est l’un des états qui a été gagné par surprise par Donald Trump. Hillary Clinton ne pensait même pas le perdre, elle n’avait même pas mis les pieds depuis les primaires», a expliqué Philippe Corbe, correspondant de RTL à Washington.

Craignant d’être aux prises avec des manifestations anti-Trump, les dirigeants de Harley-Davidson ont donc décidé de se rendre plutôt à la Maison-Blanche. Ils sont arrivés sur leurs rutilants bolides.

Trump a profité de cette occasion pour une fois de plus critiquer l’accord de l’ALENA.

«HD, c’est le symbole de l’Amérique col bleu qui est frappé par la mondialisation et qui doute des vertus du libre-échange. Harley-Davidson, c’est ‘’Make America Great Again’’. Croire en Harley Davidson, c’est croire que l’Amérique est à nouveau grande.

«En termes de communication, même si ça peut paraître grotesque, c’est un message très habile. Il parle d’une marque qui est connue partout et qui est forte de valeurs américaines, d’un lieu qui est symbolique de sa victoire. Et il porte un message très précis adressé au Canada, au Mexique et à tous les partenaires commerciaux des États-Unis», a affirmé M. Corbe.

Voyez Donald Trump et les dirigeants de Harley-Davidson: