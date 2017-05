Critiqué, Pierre Beaudoin réélu à 93% à la présidence du conseil de Bombardier

Des manifestants ont accueilli les actionnaires de Bombardier

MONTRÉAL - Bombardier annonce aujourd'hui que Pierre Beaudoin entend quitter le 30 juin prochain son poste de président exécutif du conseil d'administration. Dans le même souffle, la multinationale montréalaise ajoute qu'il continuera de servir à titre de président non exécutif.

Devant quelque 800 personnes à l'assemblée des actionnaires, celui-ci a brièvement commenté l'annonce en affirmant qu'il était demeuré impliqué dans l'entreprise pour assurer une «transition harmonieuse» avec Alain Bellemere, président et chef de la direction depuis 2015.

«Le temps est venu pour moi de demander au conseil d'administration de procéder à ce changement pour compléter cette transition réussie de deux ans», a dit M. Beaudoin.

Pression et manifestants

En raison de la pression populaire, Bombardier avait repoussé d'un an, soit jusqu'en 2020, certains paiements qui devaient être versés à compter de 2019 à ses six plus hauts dirigeants. Initialement, leur rémunération globale devait totaliser 32,6 millions $, ce qui représentait une augmentation de 50 pour cent sur un an.

Cette décision de M. Beaudoin ne va pas aussi loin que ce que réclamait le front commun de quatre des plus importants gestionnaires de caisses de retraite au pays, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec, ainsi que le Fonds de solidarité FTQ. Ceux-ci s'opposaient à la réélection de M. Beaudoin à la tête du conseil d'administration.

Ces investisseurs institutionnels, tout comme d'autres caisses de retraite aux États-Unis, s'opposent par ailleurs à l'approche de l'avionneur en matière de rémunération de ses hauts dirigeants.

Réactions tièdes au retrait partiel de Beaudoin

La décision de M. Beaudoin de renoncer à ses fonctions de président exécutif du C.A. de Bombardier est une "demi-mesure", selon le chef du PQ Jean-François Lisée, qui l'a invité jeudi matin à se retirer complètement.

«Il se retire à moitié (?) Je pense que ce serait sain qu'il ne soit plus président du conseil d'administration», a dit M. Lisée en point de presse à l'Assemblée nationale.

Le ministre des Finances, Carlos Leitao, a pour sa part préféré ne pas commenter la décision.

«C'est aux actionnaires de se prononcer, a-t-il dit. L'État, le gouvernement, n'est pas actionnaire, nous n'avons pas à nous prononcer. Depuis le début, j'avais dit que c'était une décision qui devait être discutée parmi les actionnaires de l'entreprise et c'est ce qui se fait maintenant.»

Inacceptable dit Khadir qui parle de «manoeuvre de la famille Beaudoin»

Il sera difficile de faire plier la famille Beaudoin-Bombardier, qui, grâce aux actions à droit de vote multiple, contrôle 53,23 pour cent des droits de vote même si elle ne détient qu'environ 13 pour cent des titres en circulation.

À l'extérieur, les manifestants, réunis par des organisations syndiclaes et Québec solidaire, a rassemblé une cinquantaine de personnes qui agitaient des banderoles et scandaient des slogans pour dénoncer les salaires des dirigeants de l'entreprise. Le tout se déroulait dans le calme.

Le député de Québec solidaire Amir Khadir a traité d'inacceptable ce qu'il qualifie de "manoeuvre de la famille Beaudoin".

«C'est une espèce d'annonce cosmétique pour essayer de nous endormir, a-t-il lancé. Ce qu'on veut, c'est l'annonce que ces augmentations sont abandonnées, que Daniel Johnson et que tous les autres membres du conseil d'administration qui ont pris cette décision irresponsable de détourner l'aide publique pour s'enrichir personnellement prennent la responsabilité de leur acte, abandonnent ces augmentations et soient blâmés par Bombardier.»

Quant à sa performance pour le trimestre terminé le 31 mars, Bombardier (TSX:BBD.B) a affiché une perte nette de 31 millions $ US, ou deux cents US par action, par rapport à une perte nette de 138 millions $ US, ou sept cents US par action, il y a un an.

Les revenus se sont repliés de neuf pour cent, à 3,58 milliards $ US.