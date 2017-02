Crise d'eau potable en partie résorbée aux Îles-de-la-Madeleine

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, Qc - La crise de l'eau aux Îles-de-la-Madeleine, qui était en grande partie résorbée en mi-journée mardi, aurait pu être évitée.

La municipalité des Îles a présenté à plusieurs reprises au fil des ans des projets de réfection de son réservoir municipal, projets qui ont tous été refusés par les différents gouvernements qui se sont succédé à Québec.

Le maire de la municipalité des Îles, Jonathan Lapierre, a précisé en entrevue avec La Presse canadienne que des projets successifs, dont un prévoyant la construction d'un nouveau réservoir d'eau potable au centre-ville de Cap-aux-Meules, ont vu le jour au fil des ans afin de répondre aux besoins grandissants des commerces et de la population.

Jusqu'ici, toutefois, la municipalité n'a reçu que les sommes provenant de la redistribution de la taxe d'accise sur l'essence, ce qui n'a pas permis d'aller au-delà des travaux d'entretien, de restauration ou de réparation de différentes portions des réseaux.

Le maire Lapierre n'a pas caché que la crise que traversent les Madelinots lui fournit des arguments additionnels pour tenter de convaincre Québec, d'autant plus qu'il s'agit d'une communauté isolée qui ne peut être desservie en cas d'urgence par un voisin puisque le plus proche, soit l'Île-du-Prince-Édouard, se trouve à cinq heures de bateau.

Or, avec les conditions de vents violents et de neige, les bateaux ne pouvaient même pas accoster aux Îles lundi et mardi, de sorte que l'on s'est rabattu sur une demande de livraison d'eau par avion auprès du gouvernement du Québec, qui tardait elle aussi en raison des conditions météo.