Écrasement d'avion en Mer Noire: pas d'acte terroriste selon un ministre russe

Des secouristes russes sortent de l'eau un corps provenant de l'avion qui s'est écrasé dans la Mer noire en Russie. Des navires russes et des drones ont été déployés pour chercher les corps dans la mer Noire, en Russie./Photo : Associated Press, Viktor Klyushin

Des secouristes russes sortent de l'eau un corps provenant de l'avion qui s'est écrasé dans la Mer noire en Russie. Des navires russes et des drones ont été déployés pour chercher les corps dans la mer Noire, en Russie./Photo : Associated Press, Viktor Klyushin

On en parle en ondes : Jean Serrat (7:03) Publié le lundi 26 décembre 2016 dans Week-end extra Avec Mathieu Beaumont

MOSCOU - Des fragments d'un avion militaire russe ont été repêchés dans la mer Noire, lundi, alors que les autorités poursuivaient leur enquête sur l'écrasement, qui se concentrera sur deux hypothèses: une erreur de pilotage ou un problème technique.

Le ministre Maxim Sokolov a ainsi confirmé que l'acte terroriste ne faisait pas partie des principales causes possibles de l'accident de l'avion Tupolev 154, propriété du ministère russe de la Défense, qui est tombé à peine quelques minutes après son décollage par conditions météorologiques favorables de l'aéroport de Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie.

L'agence de renseignements FSB a abondé dans le même sens, affirmant qu'elle n'avait trouvé "aucun signe ou preuve indiquant une possible attaque terroriste ou un sabotage à bord". Elle dit se concentrer maintenant sur plusieurs autres possibilités, dont une erreur du pilote, une quantité insuffisante de carburant, la présence possible d'objets externes dans le moteur ou un problème technique.

Une journée de deuil national a été décrétée lundi par le président russe Vladimir Poutine en hommage aux 92 personnes qui semblent avoir péri dans l'accident.

L'appareil transportait notamment 64 membres de la chorale Alexandrov, qui font partie des choeurs de l'Armée rouge. Ils se rendaient en Syrie pour donner un concert aux soldats russes, le 1er janvier, à la base de Hemeimeem. Neuf journalistes accompagnaient le groupe.

Pendant ce temps, les opérations de recherche étaient en cours dans la mer Noire. Plus de 3500 personnes réparties sur 45 bateaux passaient au peigne fin le site de l'écrasement et le long des côtes, selon le ministre de la Défense. Dix hélicoptères, des drones et deux sous-marins en eaux profondes étaient aussi utilisés pour cerner des corps et des débris. Le site couvre plus de 10 kilomètres carrés.