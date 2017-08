Course à la chefferie du NPD: Jagmeet Singh séduit les donateurs

(Cogeco Nouvelles) - Le candidat à la chefferie du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, mène la course au financement.

Selon Le Devoir, il est de loin devant ses adversaires, que ce soit dans au Québec ou dans le reste du pays.



Avec près de 355 000 dollars amassés auprès de 1501 donateurs au deuxième trimestre de 2017, il devance largement son plus proche rival Charlie Angus qui n'a recueilli que 123 000 $ (1080 donateurs). Suivent loin derrière Niki Ashton, qui a recueilli 70 000 $ auprès de 838 donateurs, et le Québécois Guy Caron dont la campagne a obtenu un peu plus de 46 000 $ de 472 donateurs.



Jagmeet Singh, qui est membre de l'Assemblée législative de l'Ontario, arrive aussi devant l'unique candidat québécois, Guy Caron.



Le vote commencera en ligne le 18 septembre et les résultats du premier tour seront dévoilés le 1er octobre. Le prochain débat aura lieu le 2 août à Victoria, en Colombie-Britannique.

La personne remplacera le chef sortant Thomas Mulcair.

(Avec Le Devoir)