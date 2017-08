Convention collective du SPVM: les policiers voteront la semaine prochaine

(Cogeco Nouvelles) - Les 4 600 agents du Service de police de la Vielle de Montréal (SPVM) voteront le sur leur nouveau contrat de travail, le 10 août.

C'est à ce moment qu'ils prendront connaissance des détails de l'entente de principe conclue il y a un mois et demi entre leur syndicat et la Ville. C’est ce qu’explique Journal de Montréal.



Le président de la Fraternité Yves Francoeur, a déjà affirmé qu'il souhaitait obtenir des augmentations salariales comparables aux hausses de cotisation annuelles, soit entre 4 000 et 5 000 dollars.



Les détails de l'entente d'une durée de sept ans sont restés confidentiels.

Rappelons que les policeirs ont utilisé divers moyens de pression depuis l’été 2014, dont les controversés «pantalons de clown» ou «pantalons d'armée».

(Avec Le Journal de Montréal)