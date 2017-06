Controverse au défilé de la Fête nationale

(98,5 FM) - Le défilé de la Fête nationale qui s'est déroulé samedi après-midi à Montréal a prêté flanc à une controverse en raison de son numéro d'ouverture.

La chanteuse Annie Villeuneuve, qui était en tête du défilé, se trouvait sur un char allégorique qui était poussé presque exclusivement par de jeunes Noirs.

Une vidéo de la scène a fait boule de neige sur les réseaux sociaux et un grand nombre d'internautes ont souligné la connotation de la chose qui rappelait l'esclavage.

Vidéo de Félix Brouillet:

Défilé de la SSJB en association avec les péquiste et les bloquistes, la diversité à son meilleur #FêteNationale pic.twitter.com/yeZVKrGMHm — Bernard Roussel (@3Bro6) June 24, 2017

Maxime Laporte, le président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui a organisé le défilé, a rejeté les accusations, les qualifiant « d'injustes » et «d'exagérées». Selon lui, il s'agit d'un pur hasard si des Noirs se sont retrouvés à tirer le char.



Ces jeunes avaient été recrutés à l'aide de l'Association pour la persévérance scolaire de l'école Louis-Joseph Papineau, dans le quartier Saint-Michel, « où il y a une majorité de gens qui sont des personnes racisées », a expliqué M. Laporte.



« Il faut regarder la chose dans son ensemble, il faut regarder tout le contexte du défilé. C'est un magnifique défilé qui représente dignement la diversité. On appelle le monde à faire preuve de jugement dans les circonstances ».



Sterve Lubin, entraîneur en chef de football de l'école Louis-Joseph Papineau semblait déçu de la controverse, qu'il n'a jamais vue venir.



« Quand les jeunes poussent, je ne vois pas la couleur. Ce sont les participants. Ça a adonné que mes jeunes poussaient et que sur le char, il y avait des personnes de couleur blanche. Si ça avait été l'inverse, est-ce qu'on aurait eu la même discussion? Je ne suis pas sûr », a-t-il expliqué en entrevue téléphonique à la Presse canadienne.

(Avec La Presse canadienne)