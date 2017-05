Contrer le décrochage scolaire grâce aux jeux vidéo

(98,5 FM) - Depuis trois ans, l'organisme Fusion Jeunesse aide les jeunes du secondaire à demeurer à l'école. Comment? Avec des jeux vidéo...

Fusion Jeunesse s'est donné comme mandat de contrer le décrochage scolaire. Par ses programmes innovants, cet organisme aide les jeunes du secondaire du Québec et de l'Ontario à demeurer à l'école.

«On travaille avec les universités, les entreprises, les commissions scolaires et les écoles afin de soutenir les jeunes pendant toute leur année scolaire. On implante des projets en classe et en parascolaire qui permettent aux jeunes de découvrir le programme du Ministère (français, mathématiques, sciences, histoire, etc) via des projets concrets comme les jeux vidéo, la robotique, la mode, l'environnement, le cinéma et l'entreprenariat», a expliqué Gabriel Bran Lopez, président fondateur de Fusion Jeunesse.

L'une des entreprises impliquées est nulle autre que Ubisoft.

«L'école du futur, ce sont des enseignants qui collaborent avec les entreprises et des universités. Oui, on s'adresse à des élèves à risque de décrocher, des élèves qui ont des troubles d'apprentissage... On a déjà 14 écoles après deux ans d'implantation, 300 jeunes, 15 mentors d'Ubisoft et 50 jeux vidéo créés par des jeunes.»

Pour voir et essayer les jeux vidéo créés par les jeunes, vous pouvez consulter le site web de Fusion Jeunesse.