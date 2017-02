Confusion entourant le décret anti-immigration de Trump

SEATTLE - La décision d'un juge fédéral bloquant le décret du président Donald Trump sur l'interdiction d'entrée au pays des citoyens de sept pays à majorité musulmane et de tous les réfugiés a semé le doute, samedi, parmi les transporteurs aériens, les militants et les ambassades.

Le département d'État a dit samedi avoir renversé les annulations de visas, disant avoir agi après des indications reçues du département de la Justice.



La Maison-Blanche a indiqué qu'elle tenterait de rétablir devant un tribunal le décret d'interdiction ayant amené le département d'État à annuler les visas d'au moins 60 000 personnes provenant des pays touchés.



Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a dit par communiqué tard vendredi que le gouvernement déposerait une demande «de suspension d'urgence de l'exécution de cette décision scandaleuse». Peu après, un communiqué corrigé a été envoyé en retirant le mot «scandaleux».



Par la suite, sur Twitter, le président Trump a écrit que l'«avis de ce soi-disant juge, qui empêche en fait le pays d'appliquer ses lois, est ridicule et sera renversé!».



Un courriel interne relayé aux responsables de la Sécurité intérieure, vendredi soir, indiquait aux employés de se plier immédiatement à la décision du juge. Néanmoins, l'ambassade américaine à Bagdad a affirmé samedi qu'elle attendait toujours des directives pour savoir quoi dire aux Irakiens se demandant si les restrictions sur les visas avaient changé.



Au moins deux grands transporteurs aériens au Moyen-Orient ont annoncé qu'ils commenceraient à accueillir à bord de leurs vols des passagers des sept pays à majorité musulmane visés par le décret de M. Trump. Qatar Airways et Etihad Airways, transporteur national des Émirats arabes unis, ont indiqué que les passagers de ces pays ayant en mains des visas valides seraient autorisés à prendre les airs en direction des États-Unis. En Égypte, l'aéroport du Caire et d'autres responsables ont affirmé avoir reçu l'instruction de la part de l'agence américaine chargée des douanes et de la protection des frontières de suspendre l'application du décret du président Trump.



Le magistrat James Robart a rendu sa décision vendredi, à Seattle, en évoquant le préjudice immédiat et irréparable causé par ce décret.



La Maison-Blanche justifiait l'interdiction par des soucis de sécurité nationale. Sa mise en place a déclenché des manifestations partout au pays et semé la confusion dans les aéroports, où des voyageurs ont été détenus.



L'État de Washington a été le premier à intenter un recours, auquel s'est joint le Minnesota plus tôt cette semaine.