Conflit avec la Corée du Nord: le président chinois appelle Donald Trump

SÉOUL, Corée, République de - Lors d'un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump, le président chinois Xi Jinping a fait appel à la modération dans les propos dans le conflit qui oppose les États-Unis à la Corée du Nord.

M. Xi a demandé aux deux parties d'éviter les mots et les actions qui pourraient envenimer la situation.

La Chine privilégie le dialogue pour résoudre les différends, alors que le président Trump et les autorités nord-coréennes se sont lancés tour à tour des menaces et des avertissements depuis quelqus jours.

Le président chinois estime que son pays et les États-Unis ont des intérêts communs dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne, et que seule la négociation pourra maintenir la paix et la stabilité.