Comment fonctionne le fonds d'indemnisation pour les sinistrés?

On en parle en ondes : Comment fonctionne le fonds d'indemnisation des sinistrés? (4:35) Publié le lundi 08 mai 2017 dans Le Québec maintenant Avec Paul Houde

(98,5 fm) - Dans des situations de catastrophe naturelle, le ministère de la Sécurité publique met sur pied un fonds d'indemnisation pour les sinistrés, mais comment fonctionne ces fonds?

Le directeur du rétablissement au ministère de la Sécurité publique, M. Denis Landry, a répondu à cette question au micro de l’émission Le Québec maintenant animée par Paul Houde.

«Étant donné que c’est un programme d’aide financière, les gens doivent réclamer au ministère. On a déjà commencé des séances d’information publique dans plusieurs régions. Plus de 600 réclamations ont déjà été enregistrées. Au lendemain des réunions, on reçoit les sinistrés un à un dans des bureaux temporaires afin de les aider à remplir leurs réclamations d’aide financière», a déclaré M. Landry.

Les fonds couvrent l’ensemble des dégâts et une panoplie de biens répertoriés dans une liste exhaustive.

«Ça couvre autant ceux qui font des sacs de sable, que les frais d’hébergement temporaire. On va aussi payer pour les biens et les meubles essentiels (réfrigérateur du premier étage, cuisinière, laveuse, sécheuse et certains meubles). On va également payer les travaux d’urgence et le nettoyage. On va les aider dans toutes leurs demandes de réclamations. Certains travaux seront remboursés jusqu’à 100 pour cent des dépenses, tandis que des travaux de réparation seront payés jusqu’à 80 pour cent de leur coût», a ajouté M. Landry.

Pour connaître tous les détails, écoutez la courte entrevue de M. Landry avec Paul Houde.