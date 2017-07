Colis haineux: geste «répugnant», déclare Couillard

Le premier ministre Philippe Couillard

EDMONTON - Réaction de désolation du premier ministre Philippe Couillard, ce matin à Edmonton, au colis haineux envoyé au Centre culturel islamique de Québec, deux jours avant le référendum citoyen sur le projet de cimetière musulman à Saint-Apollinaire, près de Québec.

On a appris quelques heures plus tôt qu'une enquête de la police de Québec est en cours.

Acte de lâcheté

En marge du conseil de la fédération, M. Couillard a déclaré qu'il s'agit d'un geste «répugnant» qui ne reflète pas l'attitude des Québécois envers la communauté musulmane.

«Il s'agit de Québécois et de Québécoises de confession musulmane et personne ne mérite d'être traité de cette façon, a-t-il lancé mercredi, en marge du Conseil de la fédération à Edmonton. C'est un acte de lâcheté.»

Pas un reflet des Québécois

Il a déclaré que ce dernier incident ne reflétait pas l'attitude des Québécois en général envers leurs voisins de confession musulmane.

"Cette véritable attitude d'affection et d'amitié, on l'a vu, on l'a entendu après l'attaque tragique de janvier où les gens sont sortis par milliers dans les rues de Québec pour dire non, non à la violence, non à l'intolérance", a-t-il affirmé.