Coincés dans un avion : « Les gens commençaient à paniquer» - Un passager

(98,5 FM) - Un vol de retour de la plupart des pays d'Europe est d'une durée minimale d'environ 7 heures. Celui des passagers du vol d'Air Transat TS157 entre Bruxelles et Montréal en aura pris plus du double.

L’avion en provenance de Belgique n’a pu se poser à Montréal en fin d’après-midi, lundi, en raison des violents orages qui frappaient la métropole québécoise. Le vol à été détourné vers Ottawa afin de s’y poser et de refaire le plein de carburant. C’est là que les choses se sont gâtées.

Joel Tueros, un des passagers du vol TS157, a expliqué à Mathieu Beaumont que ce qui devait être un léger détour s’est transformé en périple exténuant.

« On nous a dit qu’on devait se poser à Ottawa pour faire le plein en attendant que l’orage passe. C’est sûr que l’on était déçu, explique M. Tueros. On était dans l’avion depuis sept heures. Mais ce sont des choses qui arrivent. C’est pour la sécurité des passagers »

Là où la situation est devenue problématique, c’est à la suite des délais encourus pour faire le plein.

« On nous a dit au début que ça allait prendre 30 minutes, mais on devait se mettre en rang pour faire le plein d’essence. Après, on nous a dit qu’il y avait deux avions devant nous pour faire le plein et que ça prenait 30 minutes pour chaque avion. Quatre heures ont passé…

« Et là, on nous a dit que le camion n’avait plus d’essence. Qu’il fallait aller en chercher d’autre… C’est là que j’ai commencé à paniquer. Les agents de bord faisaient leur possible, mais on n’avait pas de message clair. »

Chaleur étouffante

Non seulement le délai se prolongeait sans cesse pour les 336 passagers, mais les conditions se dégradaient.

« Je commençais à angoisser. L’avion était sur la piste d’atterrissage. Le soleil plombait. Et après cinq heures, il n’y avait plus d’air climatisé. Ils avaient ouvert une porte à l’avant. Les gens commençaient à paniquer. Les pompiers sont arrivés avec des bouteilles d’eau et ils ont ouvert les autres portes. Mais on n’a jamais pu sortir. Je ne sais pas si c'est pour des raisons de protocole. »

Mardi matin, Air Transat s’est défendue en disant que bien des compagnies aériennes ont dû prendre la même décision qu’eux et détourner des vols prévus à Montréal et Toronto sur Ottawa.

