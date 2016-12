Cocktail de précipitations sur tout le Québec lundi

MONTRÉAL - Les vacanciers de Noël devront se méfier du mauvais temps s'ils entendent se déplacer lundi, puisqu'un cocktail de précipitations se déversera sur tout le Québec.

La perturbation en provenance du Colorado doit d'abord frapper le Manitoba, dimanche, puis l'Ontario. Le Manitoba pourrait recevoir jusqu'à 50 centimètres de neige.

Lundi, le système déferlera sur le Québec, où il apportera de la neige, de la pluie, de la pluie verglaçante et du grésil.

La neige sera d'abord soutenue sur l'Outaouais, Montréal, la Montérégie et les Laurentides. Puis les précipitations changeront de forme.

Par la suite, le reste de la province vivra la même situation.

Dépendant des régions, entre 10 et 15 centimètres de neige devraient s'abattre et les vents augmenteront en intensité au cours de la journée de lundi pour atteindre des raffales entre 50 et 70 kilomètres à l'heure.