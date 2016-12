Cocktail de précipitations sur tout le Québec aujourd'hui

Gilles Briens est météorologue

MONTRÉAL - Les vacanciers de Noël devront se méfier du mauvais temps s'ils entendent se déplacer aujourd'hui, puisqu'un cocktail de précipitations se déversera sur tout le Québec.

La perturbation en provenance du Colorado devait d'abord frapper le Manitoba, dimanche, puis l'Ontario. Le Manitoba pourrait recevoir jusqu'à 50 centimètres de neige.

Selon Radio-Canada, les intempéries ont forcé l'annulation ou le report de dizaines de vols au cours des 24 dernières heures à l'aéroport de Winnipeg. La tempête, qui s'abat sur l'Ouest canadien, se déplace vers l'est et atteindra le Québec au cours des prochaines heures. Des vents atteignant 70 km/h balaient les Prairies canadiennes pendant que la tempête devrait laisser de 20 à 30 cm de neige dans la région. Les intempéries rendent les déplacements difficiles sur les routes du Manitoba. Les précipitations ont atteint l’Ontario la nuit dernière et se poursuivront jusqu’en soirée. De la neige tombe sur le nord de la province alors qu’un mélange de pluie, de pluie verglaçante et de grésil s’abat sur le sud de l’Ontario. Au Québec

Aujourd'hui, le système déferlera sur le Québec, où il apportera de la neige, de la pluie, de la pluie verglaçante et du grésil.

La neige sera d'abord soutenue sur l'Outaouais, Montréal, la Montérégie et les Laurentides. Puis les précipitations changeront de forme.

Par la suite, le reste de la province vivra la même situation.

Dépendant des régions, entre 10 et 15 centimètres de neige devraient s'abattre et les vents augmenteront en intensité au cours de la journée de lundi pour atteindre des raffales entre 50 et 70 kilomètres à l'heure.